菲臘親王逝世｜最後遺願︰在家中平靜死去

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-12 08:02

菲臘親王（Prince Philip）去世一事已廣泛引發國際社會關注。4月9日，一位王室消息人士向美媒透露了他的遺願。

4月9日，一位王室消息人士向《華盛頓郵報》透露，菲臘親王希望能在自己舒適的家中死去，這是他的遺願。

1947年，菲臘親王與當伊利沙伯二世結婚：

「公爵的最後遺願是在家中平靜地死去，」王室消息人士説。「我們知道，當他被帶回家時，他將以自己的方式死去，不是在醫院的床上，而是在自己的床上。」「菲臘親王不想大驚小怪。他想用自己的方式做事直到最後。」

文章稱，菲臘親王2月住院接受了心臟手術，並於3月16日出院，這是他最後一次公開露面。99歲的愛丁堡公爵因心臟問題在醫院住了近一個月後，在温莎城堡平靜地去世。他的遺願已經實現。

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文章還表示，公爵晚年的大部分時間都待在桑德靈厄姆莊園，該莊園位於諾福克郡的沃爾弗頓。2020年夏天，伊利沙伯二世女王（Queen Elizabeth II）和丈夫菲臘親王在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡生活了一段時間後，倆人到伍德農場度假兩周。隨後，菲臘親王在那裏生活了近三年。

伍德農場坐落在桑德靈厄姆一處僻靜的地方，可以俯瞰大海。在過去的50年裏，女王、菲臘親王及他們的四個孩子經常到這裏來居住。

直到2020年3月，新冠肺炎（COVID-19）疫情再次爆發，菲臘親王才回到温莎城堡居住。