菲臘親王逝世｜安德魯王子：英國失去了國民祖父

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-11 21:56

英國安德魯王子（Prince Andrew）4月11日談及父親菲臘親王（Prince Philip）的死訊時，形容國家失去了國民祖父。

菲臘親王逝世：圖為4月11日，英國安德魯王子（右）與愛德華王子妻子索菲（左）到訪溫莎的教堂。（AP）

路透社11日報道，安德魯王子當日對記者說：「我想我會這樣說，我們幾乎等於失去了國民祖父。」他補充道，母親英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）形容，丈夫離世為她的生命帶來巨大的空虛感。

↓菲臘親王2019年12月20日也曾住院觀察，之後出院回桑德林漢姆莊園休養及過聖誕（點圖放大瀏覽）

安德魯王子自2019年起被指曾與美國已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）做朋友，更被指曾在愛潑斯坦的私人島嶼上，與未成年女性發生性關係。他自此醜聞纏身。

英國廣播公司（BBC）11日報道，坎特伯雷大教堂（Canterbury Cathedral）為菲臘親王舉辦紀念儀式。儀式由坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）主持，預料他也會在17日主持菲臘親王的喪禮。

根據新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的防疫規定，預料只有30人可出席菲臘親王的喪禮。首相約翰遜（Boris Johnson）不會出席，以盡量讓更多王室成員可參加。

↓多國民眾悼念菲臘親王，請點擊放大觀看更多圖片：