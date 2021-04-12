趙婷執導《浪跡天地》Nomadland膺英國電影學院獎最佳導演

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-12 09:57

華人女導演趙婷（Chloé Zhao）憑她執導的電影《浪跡天地》（Nomadland），拿下英國電影學院獎（BAFTA Awards）4個大獎，包括最佳影片、最佳導演、最佳攝影。身兼此片監製的電影女主角法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）成為影后。

BAFTA最佳男主角寶座，由男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）奪得。

2021年4月12日，安東尼鶴健士憑他在電影《爸爸可否不要老》中的精湛演技成為第74屆BAFTA影帝。圖為2011年2月15日他出席電影《驅魔殿堂》首映禮，他是此片男主角。（AP）

英國電影學院5天前公布，台灣導演李安獲頒「終身成就獎」，他成為獲得此項榮譽的第一位華人導演。李安獲獎時稱：「對我來說，電影讓我有勇氣面對真相，透過銀幕上故事、畫面和聲音的呈現，這是我和世界連繫的方式，是我熱愛做的事情。」

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