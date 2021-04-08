《浪跡天地》導演趙婷涉辱華　暫無意返內地拍戲：挖出過去最恐怖

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-08 20:30

近日上映電影《浪跡天地》（Nomadland）橫掃多個電影獎項，趙婷有望成為首位拿下奧斯卡的華人女導演。不過早前趙婷遭網民翻舊賬，指出她在2013年接受雜誌《Filmmaker》訪問時發表辱華言論：「要追溯回我成長時期的中國，當時到處都是謊言，很多接收到的資訊都不是正確的」，此外網民更聲稱趙婷在另一訪問中說出：「美國現在是我的國家」。

趙婷憑《浪跡天地》成為金球獎史上首位奪得最佳導演的華人女性。（Getty Images）

消息一出，《浪跡天地》不但於內地被撤檔，中央電視台更取消直播本月尾舉行的奧斯卡頒獎禮，網民亦一窩蜂指罵她。雖然澳洲媒體後來澄清「美國現在是我的國家」並非趙婷所述，但已無法挽回她在內地觀眾心目中的形象。

趙婷表示需要更多時間去面對過去的自己，才能有勇氣回中國拍戲。（劇照）

近日趙婷與其他獲提名奧斯卡最佳導演的入圍者，出席美國Santa Barbara國際電影節線上座談會時，被問到會否考慮在中國製作電影，或以其年幼時在中國生活的經歷為題材，她直言：「挖出過去是最恐怖的事，我覺得我須要想想少年時面對的無慮，然後回到家裡，這樣需要幾年時間，當我變得更成熟、不會害怕面對自己時。」趙婷大讚對手、另一大熱電影《農情家園》（Minari）導演鄭李爍有勇氣去講述童年時的故事。