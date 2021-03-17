【奧斯卡2021】「辱華女導演」趙婷成大熱門　傳中宣部禁播頒獎禮

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-17 15:15

美國電影藝術與科學學院早前公布了第93屆奧斯卡金像獎入圍名單，代表香港的《少年的你》成功入圍最佳國際電影最後五強。除此之外，入圍角逐最佳導演兼電影的中國女導演趙婷因昔日的言論而被指「辱華」，近日傳出中宣部已經下令低調報報，更有指中央電視台將取消直播今屆奧斯卡。

《浪跡天地》讓中國女導演趙婷在今屆金球獎獲得兩大獎項，但也因此讓她由「華人之光」變成「賣國女導演」。（Getty Images）

今年的第93屆奧斯卡金像獎因新冠肺炎疫情影響，延遲到下月25日舉行，早前美國電影藝術與科學學院公布了第93屆奧斯卡金像獎入圍名單，因昔日的言論被指「辱華」的中國女導演趙婷憑《游牧人生》入圍角逐最佳導演獎等六大獎項。由於她剛贏得金球獎最佳戲劇類電影兼最佳導演，故她一直被外界視為奧斯卡大熱。

《浪跡天地》在金球獎，贏得最佳劇情片以及最佳導演兩大獎項，更是奧斯卡的大熱門。（影片截圖）

有指為了避免尷尬的情況出現，據《自由亞洲電台》引述消息人士指出，有指中宣部已經下令中國各大傳媒低調報道今屆奧斯卡金像獎相關消息，更傳出中央電視台將不會直播今屆奧斯卡。

其實中國女導演趙婷早前獲得金球獎最佳戲劇類電影兼最佳導演時，中國傳媒均有報道，當時《環球時報》撰文大讚她是「中國的驕傲」，微博更出現「趙婷中國第一位金球獎最佳女導演！」。然而之後從導演跟外國傳媒的報道知悉，她曾稱「中國遍地都是謊言」，她去接受澳洲傳媒訪問時還稱:「終究美國現在是我的國家。」於是瞬間從「華人之光」變成「賣國女導演」，早前《游牧人生》已經在中國下架，映期遙遙無期。

當時趙婷的繼母宋丹丹都有在微博祝賀趙婷。（宋丹丹微博擷圖）

趙婷（左）憑《浪跡天地》成為首位華裔女導演拿下金球獎最佳導演 。（IMDb 圖片）

其實在1993年奧斯卡，美國影星李察基爾（Richard Gere）曾在頒獎禮上批評中國政府使用武力統治西藏及侵犯西藏人權。當年東方衛視（前稱：上海衛視）是直播奧斯卡，故需要立即中斷信號。之後在「汲取教訓」」後，中央電視台經常採用錄播形式播放海外不同的頒獎禮。