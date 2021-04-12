菲臘親王逝世｜安德魯王子：英女王形容丈夫離世帶來巨大空虛

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-12 10:20

英國菲臘親王（Prince Philip）辭世，兒子安德魯王子（Prince Andrew）4月11日稱，母親英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）形容丈夫離世為她的生命帶來巨大的空虛感。

安德魯是英女王與菲臘親王的第二名兒子。他4月11日在温莎王室旅館（Royal Lodge Windsor）處的小教堂做禮拜後，向媒體説：「我為母親感到非常難過，我想給她最大的支持，因為她可能是被這一變故觸動最深的人。」

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安德魯王子評價父親説：「他是一個卓越的人，我對他的愛就是兒子對父親那樣的愛，他是那麼沉着，如果你遇到困難了，他就會為你思考解決困難。」「他永遠是你可以尋求幫助的人。」

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當被問到母親現在的感受是怎樣，安德魯王子回答説：「女王就像你了解的那樣，一直是異常堅忍的人，她形容他（菲臘親王）的離世是一個奇蹟，她正在沉浸在思索裏。」「她還形容他（菲臘親王）的離去就像是為她的生命帶來巨大的空虛感。」

安德魯王子補充説，家庭成員們「都聚在身邊，保證她能夠得到所有人的支持。」

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菲臘親王遺體將在温莎堡停放，直到4月17日舉行葬禮。菲臘親王在英國歷史上，以配偶身份效力王室時間最長，他還有兩個月到百歲生辰。