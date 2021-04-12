華為孟晚舟引渡案｜滙豐與孟晚舟就公開相關文件達成協議

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-04-12 15:18

孟晚舟引渡案或迎來重大轉機。針對華為首席財務官孟晚舟尋求從滙豐銀行（HSBC）獲得與引渡案有關的文件，滙豐銀行已經與孟晚舟達成協議。

據彭博社報道，滙豐銀行已經與孟晚舟達成了一項協議，孟晚舟此前尋求從滙豐銀行獲得文件，以防止自己被從加拿大引渡到美國。

根據華為的聲明，孟晚舟、華為和滙豐銀行之間的協議是在香港法庭4月12日的聆訊上披露的，涉及「文件製作」。

滙豐在另一份聲明中表示，已同意「解決他們在香港就要求提供文件而進行的法律訴訟」。

4月12日公布協議涉及的範圍目前仍不清楚。

2021年3月31日，加拿大卑詩省高等法院進行華為首席財務官孟晚舟引渡案的聆訊，孟晚舟在聆訊休息結束前返回法院。（AP）

路透社也報道了上述消息，稱滙豐與孟晚舟的律師在香港法院表示，雙方圍繞披露美國指控孟晚舟欺詐的有關文件的爭議，已經達成協議。

法官陳靜芬於4月12日表示，她根據協議內容發出了法院命令。不過命令內容暫時未知。

分析指出，加拿大對孟晚舟引渡案舉行的聆訊預計將持續到5月。上訴可能會大大延長這一過程。一些加拿大引渡案件持續了長達10年之久。

孟晚舟尋求獲得的滙豐文件包括與華為和香港星通技術有限公司合規評估有關的內部銀行文件。2012年12月至2015年4月，華為公司在與伊朗的業務往來中使用了香港星通技術有限公司（Skycom Tech Co Ltd.）。

這些文件是孟晚舟辯護的核心。美方稱她在華為伊朗業務方面涉嫌誤導匯豐，導致匯豐違反美國對伊朗制裁政策。孟晚舟則聲稱，由於她沒有在華為與伊朗的業務往來上誤導滙豐，構成美國引渡請求基礎的欺詐指控應該被駁回。

英格蘭最高法院在2月19日駁回有關請求，當時法官裁定，滙豐沒有義務向孟晚舟披露其內部文件。

孟晚舟隨後於2月25日向香港高等法院提出申請，以獲取滙豐銀行有關其引渡案的相關文件。