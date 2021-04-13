英國前首相卡梅倫私下接觸高官為金融公司遊說　政府展開調查

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-13 16:55

英國金融公司Greensill Capital倒閉，爆出不當遊說醜聞。前首相卡梅倫（David Cameron）被指在Greensill倒閉數月前，以顧問身份代表公司向政府進行遊說，尋求借用納稅人資金以拯救公司。

圖為3月23日，位於德國不來梅的Greensill銀行，其母公司為Greensill Captial。（Getty）

首相約翰遜（Boris Johnson）4月12日表示將展開獨立調查，以審核政府授予已倒閉Greensill的合同，以及前首相卡梅倫在代表公司與政府進行遊說的情況。

英國《金融時報》率先披露，指卡梅倫曾嘗試為Greensill爭取國家貸款，包括與財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）會面，及安排Greensill始創人、澳洲銀行家格林西爾（Lex Greensill）與衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）私下會面，提出讓Greensill參與政府的新冠疫情借貸計劃。但政府部門最終沒有採納。

事件曝光後，卡梅倫強調其介入沒有改變政府的政策取向，亦沒有違反守則。惟他其後發出聲明，為自己的行為致歉，指將充分反省自己的行為並汲取教訓，強調應該透過正式渠道與政府溝通。