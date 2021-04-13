菲律賓召見中國大使　就牛軛礁問題表達不滿

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-13 23:15

菲律賓外交部4月12日召見中國駐當地大使黃溪連，就中國船隻非法滯留在南海牛軛礁一事表達不滿。

菲律賓署理外交次長布恩蘇索（Elizabeth P. Buensuceso）向黃溪連強調，牛軛礁位於菲律賓的專屬經濟區內，中國船隻繼續停留在那裏，是地區緊張的一個來源。

布恩蘇索指出，2016年的南海仲裁案裁決否決了中國的主權聲索。他在會晤結束時，重申菲律賓的堅定要求，即中國必須立即從牛軛礁以及菲律賓其他海域撤走船隻。

聲明亦提到，雙方都同意以和平方式解決爭端。

‼️READ‼️ DFA Summons Chinese Ambassador, Expresses Utmost Displeasure over Julian Felipe Reef Issue@teddyboylocsin #DFAForgingAhead pic.twitter.com/NrnzMRztNM — DFA Philippines (@DFAPHL) April 13, 2021

菲律賓日前指，有約220艘中方船隻於3月7日停泊在牛軛礁，馬尼拉方面為這些船隻是中國的民兵船。菲律賓外交部已經向中國提出抗議，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）亦曾召見黃溪連，就此事表達關注。

中國強調涉事船隻是漁船，不是民兵船，停留在牛軛礁是為了躲避惡劣天氣。