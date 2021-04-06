菲律賓總統顧問警告中國船隻集結牛軛礁　恐引發敵對狀況

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-06 10:11

菲律賓總統府4月5日譴責中國數百艘船隻聚集南海牛軛礁（Whitsun Reef），並警告説，這個事件可能會傷害兩國的關係，並引發雙方都不願意見到的敵對狀況。

據路透社報道，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）4月5日發布聲明表示，中國船隻長期集結在菲律賓專屬經濟海域，為雙邊關係帶來不必要的緊張，並「可能引發兩國都不願發生的敵對狀況」。

帕內若説：「我們可以就共同關切的議題和雙邊利益進行協商，但別搞錯，我們的主權不容談判。」

中國大量船隻聚集在牛軛礁，菲律賓擔憂（點擊圖集瀏覽）：

杜特爾特的發言人羅克（Harry Roque）也發表了類似的評論。他在新聞發布會上説：「我們不會放棄我們的一寸國土，或者我們的專屬經濟區。」

路透社稱，雖然菲律賓外交官和高級將領最近對中國的行為公開表達了他們的不滿，但菲律賓總統府發表如此強硬的立場還是非常罕見的。杜特爾特一直對中國友好，在對抗北京問題上長期猶豫不決。杜特爾特曾經表示，挑戰中國沒有意義，將會引起戰爭風險。

菲律賓3月20日稱，菲律賓海岸警衞隊3月7日在南海海域的巴拉望島西面約320公里的牛軛礁附近有200多艘中國船隻。菲律賓方面稱，這些船隻上有中國武裝民兵，而不是中國方面所説的普通「漁船」。