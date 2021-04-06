中國大量船隻停靠牛軛礁　美國學者稱北京在試探拜登

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-06 15:38

南海緊張局勢因牛軛礁（Whitsun Reef）風波有所升温，菲律賓對中國大量船隻停靠牛軛礁感到不滿，美國也多次發聲力挺菲律賓。美學者稱，牛軛礁風波是對拜登（Joe Biden）政府的一大考驗。

拜登視中國為美國的「最嚴峻挑戰者」。圖為2021年3月25日，拜登在白宮新聞發布會上發表講話。（AP）

彭博社4月5日報道稱，夏威夷太平洋大學教授、美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰主管舒斯特爾（Carl Schuster）説：「如果你的目標是想在不打仗的情況下，奪取相關海域和環礁，這是一個聰明但不誠實的策略。」

他還説：「只有職業海員才知道這是一個謊言。沒有人會在風暴來臨幾周前，將他們的船隻停靠在風暴區避難。如果它們真的是商業船隻，那麼讓它們無所事事地拴在一起，每天的成本就算不是幾千美元，也至少是幾百美元。」

中國大量船隻聚集在牛軛礁，菲律賓擔憂（點擊圖集瀏覽）：

報道稱，總而言之，北京看起來像是在試探美國總統拜登在承諾與該地區盟友合作以遏制中國的強硬主張之後，是否會真的採取任何行動。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）指責奧巴馬（Barack Obama）政府未能在2012年黃巖島（Scarborough Shoal）發生的類似事件中阻止中國。

舒斯特爾説：「這是在試探美國政府願意採取什麼行動。美國的反應將決定下一個考驗是什麼。目前，我們所做的一切更多的是口頭上的，而不是實質性的。」

《紐約時報》4月6日報道指出，中國船隻像不速之客一樣留了下來，不肯離開。中國表示，這些只是漁船。幾十艘船甚至整齊地排成一排，據説是為了躲避從未到來的風暴。