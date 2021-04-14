美國派非官方代表團訪問台灣　將會晤蔡英文

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-14 06:00

美國前參議員多德（Chris Dodd）和兩名前副國務卿4月14日應總統拜登（Joe Biden）要求啟程率團訪問台灣。中央社引述知情人士表示，多德將會見總統蔡英文，也會與台灣國安和外交高層見面。

路透社引述白宮官員指出，拜登派團訪問台灣是傳遞美國對台灣民主的承諾。官員表示，訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念《台灣關係法》通過42周年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）。

官員指，訪團將與台灣高官會晤，遵循美國兩黨政府派遣高級別非官方代表團訪問台灣的長期傳統。官員也強調：「美國致力與台灣交往，並按照美國『一中政策』深化共同利益的合作。」

圖為2020年1月11日，台灣總統蔡英文成功連任，向支持者揮手。（Getty Images）

台媒：訪團將晤蔡英文 盼美提升對台支持

中央社引述知情人士表示，美方3月初通知台灣政府，拜登將派遣多德赴台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》通過42周年。台灣對拜登願意特別安排專機，派遣多德訪台表示歡迎，也預計將透過此管道與拜登交換重要訊息。

知情人士指出，訪團將於台灣時間14日抵台，預計待到16日，期間會與蔡英文會晤，也會與台灣國安、外交和國防高層會面。知情人士透露，預計台灣將提出中方最近對台灣和區域挑釁動作不斷，台灣致力維護區域穩定，但同時也期盼美方持續提升對台支持，包括經貿和安全領域達成具體進展。

知情人士說，預計台方也會感謝拜登團隊近期友台舉動，包括公布最新對台交往準則，大幅放寬雙方交往限制。