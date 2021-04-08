BNO｜英國撥款4.6億協助移居港人融入當地

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-08 11:17

英媒報道，英國承諾提供4,300萬英鎊（約4.6億港元）幫助來自香港的人找到工作、住房和學校。據悉，這項計劃允許數百萬香港人重新定居。

據路透社4月8日報道，英國政府於當日推出一項歡迎香港人定居計劃，該計劃的大部分資金將由當地政府用於幫助新移民支付英語語言支持和住房費用的項目。政府還將推出12個虛擬區域辦事處，為註冊醫療保健和學校等工作提供幫助。此外，這些「歡迎中心」（Welcome Hubs）還將為如何在英國開展業務提供建議。

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報道稱，隨着英國與北京就香港改革問題的爭吵不斷升級，英國已向超過潛在的500萬香港人敞開大門，為他們提供在香港生活和工作的機會，並最終申請英國公民身份。

英國房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）表示：「該項目將確保英國（海外）國籍（BNO）持有者及其家庭在抵達英國後有一個最好的開始，並幫助他們找到住所、孩子的學校，提供機會和繁榮。」

英國表示，中國強加於香港的國安法和民主改革違反了1997年把這個半自治城市交還中國的協議條款。部長們稱，該簽證計劃是履行協議的一種方式。

圖為2005年10月24日，一名英國官員展示一本英國護照。（Getty）

報道指出，自1月推出以來，截至3月19日，已有大約2.7萬人申請了BNO護照。儘管對總體需求的估計尚不確定，但政府預計未來5年的申請者人數將在25.8萬至32.2萬之間。