港僑會促放寬BNO簽證收費　草根移民感吃力　移民顧問：求助極少

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-19 21:12

英國近期放寬港人透過BNO護照「5+1」簽證取得居留權。不過，英港僑協會近日去信英政府，指接獲部份港人家庭本身透過「LOTR」赴英，但作為草根階層，收入無法短期內一筆過支付BNO簽證及相關申請費用，建議政府運用酌情權，按個案審查後放寬有關規定，或引入分期制度，以紓緩生活壓力。 移民顧問公司英君集團的首席移民顧問文偉成指，從未有人在沒準備足夠資金下向他們查詢移民，不過他與同事曾收到類似的求助，惟案件「十隻手指數得晒」。他呼籲有意移民英國者，應最少準備舉家一年的生活費，積蓄最少要有20萬至30萬港元，又批評儲蓄不足的移民者如果有家庭需要照顧，是不負責任。

報告反映部分移民家庭難找工作 應付簽證費感吃力

英國港僑協會由獲英國批出政治庇護的前英國領事館職員鄭文傑牽頭成立。該會近日向英國政府發信指，接獲報告反映，部分已透過特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）入境英國的香港草根家庭個案，難以負擔BNO簽證費及有關收費，對其家庭造成負擔沉重。

該協會指，有關個案主要是在英國覓工作遇到困難，特別是在現時新冠肺炎疫情之下，而有關個案就算身兼多職，要應付BNO簽證費用及有關收費，包括肺結核檢測費和醫療保健費（Immigration Health Surcharge）等，也感到吃力。該協會建議英政府行使酌情權，按個案審查視確切情況，體恤部份家庭，以不影響社會資源的情況下放寬有關收費，包括分期收繳，讓這類家庭可以繼續逗留英國。

移民顧問：付不起簽證及保健費還移民，不妥當

文偉成接受訪問時笑言，「查詢得，唔會呢啲錢都畀唔到。」他表示，移民者一般舉家移民，如果連簽證及保健費用都無法支付還打算移民，並不妥當。他解釋，移民者需要在新環境找到工作，以往就算未有疫情，仍最少需要3個月至半年，移民家庭本身預算太少，將難以維持生計。

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BNO簽證已較其他移民方式便宜

文偉成又強調，BNO簽證已比一般各種不同的移民方式收費更便宜，相信英國政府亦有考慮，如果連這些款項都無法支付，移民者難以在疫情之下順利過渡至當地社會。

其實英國政府在去年7月公布BNO簽證計劃時，早已表明申請人除了持有BNO身份，亦必須符合部分條件，當中包括必須經常居住在香港、展示能夠在英國被容納及能維持生計最少六個月，能夠展示有需要時願意學習英語的決心等，亦表明需要在申請簽證時一次過支付簽證費用、英國醫療保健費（the Immigration Health Surcharge）等。

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英政府官網列明申請人須能一次過支付簽證相關費用

根據英國政府釋出有關BNO簽證的詳情，申請2年半簽證需要支付180英鎊（約1,900港元），5年簽證為250英鎊（約2,700港元），同時需要支付19.2英鎊（約200港元）作為指紋及照片等生物認證資訊的處理費用。至於英國醫療保健費則為成人每年624英鎊（約6,700港元），未滿18歲者每年470英鎊（約5,100港元）。此外，官網亦表明申請人需要證明自己有足夠的金錢在英國生活半年，例如支付房屋租金等。官網舉例指，一個由兩名家長及兩名成人子女組成的四人家庭，需要有9,200英鎊（約10萬港元）、一對情侶與一個小孩則需要3,100英鎊（約3.3萬港元），而這些收入或儲蓄，可透過申請人或家人的收入、儲蓄、在英國工作的收入、由家人或朋友提供的援助等。

換言之，一個4人家庭到英國申請5年BNO簽證，以準備取得英國居留權，至少需要約2.3萬英鎊，即約25萬港元。