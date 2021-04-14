法國外交部召見後　中國大使二度致函要求取消訪台

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-14 15:34

中國駐法國大使盧沙野被指威脅侮辱法國議員和研究人員，前往法國外交部進行交涉後，法國媒體4月13日披露，盧沙野二度致函法國議員要求放棄訪問台灣。

中國駐法國大使館3月21日談論《關於言論自由的民主討論》，稱「如果真有『戰狼』的話，那是因為『瘋狗』太多太兇」。圖為2021年2月6日，盧沙野（左二）等人員在法國巴黎舉行的牛年生肖紀念郵票發行儀式上合影。（新華社）

據法國媒體「字母A」4月13日報道，盧沙野3月23日前往法國外交部交涉後，仍不改強硬態度，再次寫了第二封信給法國參議院「友台小組」主席李察（Alain Richard）。這封信日期標註為3月25日，也就是盧沙野前往法國外交部，並與法國外交部亞洲事務主任洛爾拉里（Bertrand Lortholary）會面後的兩天。

在這封長達超過2頁的信件中，盧沙野細數了巴黎和北京70年代以來對台灣的關係。「盧沙野明確威脅，若法國太過積極推動台灣參與國際組織，將會面臨制裁」。

法國媒體「字母A」提到，自2015年以來，這類的行程已經舉辦過5次，卻從未引起如此激烈的反應。「這場訂於7月的訪問台灣行動，卻因北京一系列的施壓，而被賦予了新的政治意義」。據悉，法國外交部也已獲知第二封信函。法國媒體「字母A」認為，對法國外交部而言，這封中國大使新信函被視為北京想讓緊張情勢升温。