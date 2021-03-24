中國駐法大使發表侮辱言論法國外交部召見　提台灣議題即被打斷

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-24 19:10

中國駐法國大使盧沙野因連日發表激進言辭，批評法國議員及學者，引起法國政府不滿。 法國外交部表示，該國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）昨日（23日）已召見盧沙野，並向其表達不滿。

《法新社》報道，法國外交部已就盧沙野近日多次侮辱及以威脅形式，針對法國議員里夏爾及法國學者波恩達茲的事件，召見盧沙野。

中國駐法國大使盧沙野。（外交部）

報道指，盧沙野昨日與法國外長會面前，法國外交部亞洲事務主任洛爾拉里（Bertrand Lortholary）曾向他表示，中國大使館的做法以及公開評論的論調令人完全無法接受，並且超出世上任何大使館普遍接受的界限。

另台灣《中央社》報道，雙方會面歷時約20分鐘，當盧沙野想提及台灣時，即被勒德里昂打斷。有外交消息人士透露，法方不想將盧沙野列為不受歡迎人士（persona non grata），但對方的態度與其尋求共同點的角色不相符，反而已成為中法關係的問題。

事實上，法國外交部原定在周一（22日）召見盧沙野，惟中國駐法國大使館在Twitter回應稱，因日程安排，盧沙野當日不會去法國外交部，並表示翌日（23日）將前往法國外交部，就歐盟對中國個人、實體的制裁決定和台灣問題提出交涉。

法國外交部發言人范德穆爾表示，無法接受中國大使近日所發表的言論，重申《維也納外交關係公約》列明外國大使館的職能和外交關係的基本規則，特別是在對外交流方面，敦促使館嚴格遵守。

據了解，盧沙野上月致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消訪台行程。「法國戰略研究基金會」（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz），上周二（16日）在Twitter稱北京無權對法國的民選官員指手畫腳。

上周五（19日），中國駐法國大使館在Twitter點名指摘波恩達茲，並使用「小流氓」、「小混混」等字眼。有關言論最終引起法國不滿。

（法新社）