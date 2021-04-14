克里訪華｜中美矛盾持續擴大　氣候問題上兩國仍能尋求合作

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-14 12:24

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）月14日訪問中國，成為拜登上任後首位訪華的高級官員。克里曾任奧巴馬（Barack Obama）時代的國務卿。這次他將以以氣候特使身分訪華，體現兩國在分歧下仍有合作可能。

圖為2016年7月，時任國務卿克里與外長王毅會面。（Reuters）

拜登（Joe Biden）總統上任後，延續特朗普（Donald Trump）時代對華強硬政策，不論是在香港、新疆人權，還是台海等方面，對中國的聲音亦愈見尖銳。美國國家情報總監辦公室在13日發表報告，指中國對美國國家安全構成主要威脅。

拜登政府與特朗普政府不同，拜登強調中國是競爭對手同時有合作空間，環境與氣候問題是其中之一。在3月中美在阿拉斯加因強烈分歧在會前爭拗，但仍同意共同就氣候問題展開合作，成立工作小組。

克里在出發前，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，表示中國在參與氣候問題上非常重要：「沒錯我們與中國在一些重要議題上有強烈分歧，但氣候問題另當別論。」

氣候問題影響全球，作為全球最大溫室氣體排放國家，合作顯得相當重要。特別在特朗普時期美國脫離巴黎協議，拜登要追回過去4年損失的時間，並重拾領導全球發展綠色能源，對抗氣候變化的位置。

中國在2020年9月，宣布要在2060年實現碳平衡的目標。美國亦相信會在短期內，宣布他們的目標。

克里料將與中國氣候變化事務特別代表解振華會面，解振華被認為是2015年推動中國簽署巴黎氣候協議的重要人物，也是推動中國走向2060年實現碳平衡的領導角色。時任國務卿克里在主導巴黎氣候協議時，曾多次與解振華會面。

拜登4月22日及23日舉行氣候峰會視像會議，預料這次克里將提出正式邀請。這次視像會議被視為是11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP26）的前奏。