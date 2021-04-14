李克強呼籲中美擴大務實合作　重申脫鉤對誰都沒有好處

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-14 01:52

中國國務院總理李克強4月13日出席同美國工商界領袖視頻對話會。他呼籲中美雙方秉持不衝突不對抗等原則，擴大務實合作，並且強調中美「脫鉤」對誰都沒有好處，也會傷害世界

美中貿易全國委員會和20多間美國知名跨國公司董事長和首席執行官參加。李克強同他們互動交流，並回答提問。美國前財政部長、保爾森基金會主席保爾森（Henry Paulson）主持。王毅和何立峰等都有出席。

李克強表示，推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。要按照兩國元首通話達成的共識，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，尊重彼此核心利益和重大關切，加強對話溝通，擴大務實合作，妥善管控分歧，推動中美關係向著總體穩定的方向邁進。

李克強指出，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，合則兩利、鬥則俱傷。兩國經貿關係的本質是互利共贏的，有利於兩國人民福祉，有助於世界的和平穩定和發展繁榮。他指，「脫鉤」對誰都沒有好處，也會傷害世界。希望雙方相向而行，通過做大共同利益蛋糕來促進合作，維護產業鏈供應鏈安全穩定。他也表示，堅持對外開放是中國的基本國策，中國對外開放的大門只會越開越大。

美方代表表示，避免衝突對抗、推動美中關係重回建設性軌道，符合雙方共同利益。經貿合作是美中關係的基石，「脫鉤」將對美中兩國和全世界帶來巨大不穩定因素。美國工商界支持雙方通過溝通增進互信，加強疫情防控、應對氣候變化、可持續發展和創新等領域協調合作，儘快恢復人員交流和往來。美國企業對中國在擴大對外開放、優化營商環境方面取得的進展表示歡迎，看好中國發展前景和市場機遇，將繼續致力於長期在華開展經貿投資等合作。