博鰲亞洲論壇一連4日海南舉行　料中外領導人及政要約2000人參加

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-18 12:50

博鰲亞洲論壇2021年年會4月18日至21日在海南博鰲舉行，目前部分嘉賓名單已經公布，中國方面的嘉賓包括中國人民銀行行長易綱。

海南政府網站8日稱，預計約2,000人參加論壇。中外領導人、外國前政要和國際組織負責人等將在網上或直接到現場出席年會。

據博鰲亞洲論壇官網4月17日公布的部分確認嘉賓名單，來自政界、企業界、學術界和文藝界等嘉賓確認將出席本次年會，目前嘉賓名單仍在不斷更新中。

名單顯示，中國工業和信息化部部長肖亞慶、中國財政部部長劉昆、中國人民銀行行長易綱、中國國務院國有資產監督管理委員會主任郝鵬、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群等將出席論壇年會。

另外，美國前財長兼耶魯大學講師蓋特納（Timothy Geithner），以及美國前財長薩默斯（Larry Summers）亦將出席。

香港特首林鄭月娥、創科局長薛永恒、財金事務及庫務局長許正宇及貿易發展局總裁方舜文已前往海南出席年會開幕式。

多國駐華大使、中國人民銀行行長易綱、香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年、提出軟實力概念的美國哈佛大學退休教授奈（Joseph Nye）和蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）等亦位列這次論壇的最新確認嘉賓名單。