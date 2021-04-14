杜特爾特與普京通電30分鐘　菲律賓訂購2,000萬劑「衛星V」疫苗

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-14 15:50

菲律賓總統府發聲明指，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）4月13日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，雙方在30分鐘的通話中承諾合作對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

菲律賓總統府馬拉卡南宮（Malacanang）形容對話開放而有成效。聲明指，就俄羅斯對增強多個領域合作的承諾，杜特爾特感謝普京。這些領域當中包括疫情的應對工作。

圖為2月28日菲律賓總統杜特爾特在馬尼拉尼諾伊・阿基諾機場上發言。（Getty）

總統府證實，菲律賓會訂購2,000萬劑新冠肺炎疫苗「衛星V」（Sputnik V）。聲明指，二人強調加速「衛星V」全球生產和供應的重要性。

疫苗由俄羅斯加馬列亞流行病學與微生物學科學研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研發。支持研發的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）3月19日說，疫苗已獲批准於菲律賓使用。

兩位領導人亦提到，兩國在國防和安全合作上的「穩定進展」，包括雙方在國防、情報和軍事機構之間的定期交流。

聲明指，杜特爾特再次邀請普京在情況許可時到訪菲律賓，普京對此表示歡迎。