美軍911前撤出阿富汗　北約部隊同步

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-15 09:24

北大西洋公約組織（NATO，北約）配合美國9月11日前撤出阿富汗駐軍，北約盟軍4月14日同意，受北約指揮的外國部隊也將撤離，5月1日起開始撤軍。

盟國就北約撤軍議題，14日在比利時布魯塞爾的總部辯論。成員國在美國本周較早時表明意圖後不反對全面撤軍。部分原因是，它們不能在沒美軍的情況下，繼續確保己方軍人安全。

在美國總統拜登（Joe Biden）確認美國撤軍計劃後數分鐘，所有北約成員國發布聯合聲明，確認會加入美國，進行一個「有序的、協調的以及經過深思熟慮的」撤軍行動。

北約稱已達成「防止恐怖分子利用阿富汗作為襲擊我們的避難所」，但認為沒有繼續留在當地好的理由。成員國稱「沒有軍事解決方案可應對阿富汗面對的挑戰」。

美國撤軍：圖為4月14日，美國務卿布林肯在比利時首都布魯塞爾的北約總部出席記者會。（AP）

美國務卿布林肯（Antony Blinken）4月14日稱，北約軍隊會與美軍協調，9月11日一起從阿富汗撤軍。他稱，美國和北約會在未來幾個月非常緊密地合作，令軍隊安全、謹慎並協調一致地撤離阿富汗。

目前約有7,000名非美國軍人身處阿富汗，他們主要來自北約國家，以及澳洲、新西蘭和格魯吉亞（Georgia），人數比美軍的2,500人多。

圖為北大西洋公約組織4月14日在比利時布魯塞爾總部開會，會後美國務卿布林肯（左起）、北約秘書長斯滕貝托格、美國防部長奧斯汀會後出席聯合記者會。（AP）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）14日與布林肯及美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）一同出席聯合記者會，稱下這個決定很艱難。

斯托爾滕貝格在記者會上稱：「我們在面對矛盾，因如不有序撤離，將是準備進行長期、無限制的軍事承諾，北約可能需派出更多部象。」他稱：「這（撤軍）不是我們與阿富汗關係的終結，而是展開新的篇章。」