俄烏對峙｜土媒：美軍取消前往黑海　軍艦已掉頭

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-15 10:49

俄羅斯及烏克蘭關係緊張升溫之際，土耳其親政府媒體4月14日引述外交消息人士稱，美國取消原定派遣軍艦前往黑海的計劃，美軍艦艇已掉頭。

土耳其《每日晨報》14日引述消息人士稱，美國大使館已就此事通知土耳其部門。

那些戰艦現時在克里特島（Crete）下錨。克里特島是希臘人口最多的島嶼。

圖為土耳其左派青年組織成員4月14日上街示威，反對美國2艘軍艦通過土耳其博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽前往黑海。(AP)

土國外交部4月9日說，美國按照《蒙特勒公約》（Montreux Convention）在15天前透過外交途徑通知土耳其，會有2艘美軍軍艦經過海峽，前往黑海，並將停留至5月4日。

船隻如要從地中海（Mediterranean Sea）進入黑海，要經由博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）及達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）。根據公約，兩海峽均由土耳其控制。條約亦對經過海峽的軍艦施加限制。

美國防部1名官員4月8日向美國有線新聞網絡（CNN）稱，美國在考慮派出海軍前往黑海，以示支持烏克蘭。美國此舉，發生在俄羅斯於其與烏克蘭東部接壤的邊境加派軍力之際。

俄羅斯沒就邊境增兵一事解釋，僅稱俄羅斯可按需要調動軍隊，包括為防務目的。它亦稱此舉沒有威脅烏克蘭。

有分析認為俄羅斯派兵前往邊界，目的是要警告烏克蘭以至美國為首的北約，阻止美國進行過多干涉，同時利用壓力迫使烏克蘭進行談判，賦予頓涅茨克及盧甘斯克更多自治權。

烏克蘭東部分離分子因不滿烏克蘭政府親歐盟立場，2014年初一直在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbass）地區與政府軍交戰。分離分子被指背後有俄羅斯支持。分離分子被指在俄羅斯暗中支持下舉行公投，通常該區成為俄羅斯一部分。俄羅斯2014年2月23日正式吞併克里米亞。此後俄羅斯因此遭受國際制裁。