美國撤軍阿富汗　籲中國及巴基斯坦等5國加強維護地區穩定

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-15 14:30

美國總統拜登（Joe Biden）宣布「9·11」恐襲事件20周年紀念日前撤軍阿富汗的決定，對於撤軍後當地或出現真空狀態，白宮呼籲5個國家協助維護地區穩定。

2021年4月14日，拜登在白宮宣佈撤軍阿富汗計劃。（AP）

拜登4月14日在白宮面對全國發表講話時正式宣布，美軍將在5月1日展開最後階段的阿富汗撤軍，撤回最後駐紮阿富汗的2,500美軍，並在今年「9·11」紀念日前完成撤軍、全數撤離阿富汗，結束這場美國陷入最久的戰爭。

對於誰來繼續維護阿富汗及地區局勢穩定，拜登表示將請求俄羅斯、中國、印度、土耳其，尤其是巴基斯坦等國增加對阿富汗的幫助。

白宮新聞秘書普薩基（Jennifer Rene Psaki）在4月14日召開例行新聞發布會時回應説：「拜登相信這件事情不應該用武力解決；而是將要用外交辦法解決。即使我們撤軍了，美國仍然將持續在外交和人權方面推動地區發展。」

普薩基又稱，「我們將請求其他國家增加強貢獻，不管是向巴基斯坦、俄羅斯、中國、印度、土耳其請求——這些都是與這一地區的穩定存在利害關係的國家。」「但我們依舊會持續站在人道主義立場向這一地區提供援助。」

她續指，「拜登在評估是否應該繼續讓美軍駐紮在阿富汗時持有的立場，與過去20年、歷任美國總統的立場相同——是依據我們的國家利益作為出發點。拜登現在得出了新的結論，繼續駐紮阿富汗已經不再符合我們的國家利益。」