美媒：勞爾將卸下古巴最高領導人職務

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-15 12:17

美媒稱古巴最高領導人勞爾（Raúl Castro）料將卸下該國共產黨中央委員會第一書記職務。有關安排料在4月16日古巴共產黨第八次全國代表大會舉行時公布。會議在4月16至19日舉行。

古巴管治接班已有迹可尋。美國《邁阿密先驅報》稱，勞爾2018年應承會將政府日常管理，交到現年60歲的總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）手上。此外勞爾在2016年舉行的古巴共產黨第七次全國代表大會上時稱，這是最後一次由「歷史性一代」的革命退伍軍人帶領會議。

古巴共產黨全國代表大會每5年舉行一次。

現年89歲的勞爾，13年前從兄長卡斯特羅（Fidel Castro）手上接下治國的重擔。卡斯特羅2016年11月25日去世。

圖為古巴哈瓦那一名女子4月12日行經一張海報，它印有古巴前總統卡斯特羅、共產黨中央委員會第一書記勞爾以及總統迪亞斯卡內爾的肖像。（Reuters）

古巴是一黨制國家。卡斯特羅兄弟在哲古華拉（Ernesto "Che" Guevara）協助下，以游擊戰推翻由美國扶植的巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）政權。此後卡斯特羅家族1959年起在古巴共產黨位居要職。

外界不預期古巴會改變其軍事社會主義路線，但有些人認為，政府未來會為改善國家經濟有適度的舉動。

亞斯卡內爾曾在接受黨媒《格拉瑪報》（Granma）訪問時稱，經濟仍是古巴面對的首要挑戰。新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）重擊古巴旅遊業，經濟萎縮11%，推動政府進行經濟改革。