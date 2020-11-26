馬勒當拿逝世｜左腳有卡斯特羅紋身　熱捧拉美左翼思潮「踩過界」

阿根廷傳奇球王馬勒當拿（Diego Maradona）11月25日逝世，終年60歲。馬勒當拿於球壇固然佔有「神」一般的地位，但原來本身是左翼支持者的他曾得到故友古巴前領袖卡斯特羅（Fidel Castro）鼓勵從政，差一點就可能「踩過界」成為政壇風雲人物。

拉美曾經誕生多名左翼領袖，例如古巴革命領袖卡斯特羅、委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Chávez）和玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）。他們某程度都是藉身為左翼支持者的馬勒當拿得到世界更多的關注。

2007年，馬勒當拿接受查韋斯的電視節目訪問時表示，「卡斯特羅做的所有事情，查韋斯為我做的所有事情都是（可以做的事情之中）最好的」，「我討厭所有來自美國的事情，我用盡全力討厭它。」

圖為2005年10月27日，阿根廷球王馬勒當拿和古巴領袖卡斯特羅於夏灣拿會面。（美聯社）

馬勒當拿是工廠工人之子，於布宜諾斯艾利斯郊區的貧民窟成長。1987年，馬勒當拿和首次和卡斯特羅見面。當時正值馬勒當拿帶領阿根廷勝出世界盃後一年，也是蘇聯解體前四年。

馬勒當拿到古巴夏灣拿（Havana）生活四年戒毒，原本風馬牛不相及的球王和革命家於這段時間建立了深厚的友誼。跟馬勒當拿是好友的阿根廷製作人泰代斯基（Alfredo Tedeschi）形容，馬勒當拿出身寒微，卡斯特羅對他而言就是一位偶像，「他似是愛上了卡斯特羅，然後是查韋斯和莫拉萊斯，還有其他。」馬勒當拿視卡斯特羅是「第二個父親」，甚至於左腳小腿紋了卡斯特羅模樣的紋身。

泰代斯基憶述有次馬勒當拿敲了他的門，即興提出要拜訪卡斯特羅。他們抵達後，卡斯特羅於幾分鐘內就出來迎接，將繁重的工作放在一旁，跟他們相聚三小時，甚至於辦公室一起踢足球。「他們會經常談論政治——馬勒當拿對政治真的很有興趣。」他也指，卡斯特羅也會即興拜訪馬勒當拿位於夏灣拿的住所。

泰代斯基形容，馬勒當拿也是拉美左翼領袖的宣傳工具。2005年，馬勒當拿邀請卡斯特羅到他的阿根廷電視節目接受訪問，問到小布殊（George W. Bush）是如何成功連任美國總統。卡斯特羅回答：「舞弊。邁阿密的恐怖份子黑手黨！」泰代斯基表示，「馬勒當拿所說的任何說話都會有反響，他是那種人。對卡斯特羅而言，他很歡迎那種宣傳。」不知是不是命運弄人，卡斯特羅四年前也是於11月25日離世。

馬勒當拿原本差一點就可能當了阿根廷總統。2018年，馬勒當拿接受《號角報》日報（Clarin）訪問，透露考慮從政，或者會夥拍奉行貝隆主義（Peronism）的前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）參選總統。馬勒當拿說：「卡斯特羅對我說，我應該投身政治，我會跟她一起去，跟克里斯蒂娜一起」，「我看到人民受苦，人民不能維持生計直到月底」。最終當了總統的是費爾南德斯（Alberto Fernandez），克里斯蒂娜則是副總統。不過馬勒當拿將永遠都是球場的王者，也是阿根廷人愛戴的英雄。

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