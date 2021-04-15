菅義偉出發訪美　第一夫人沒有隨行

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-15 22:54

日本首相菅義偉4月15日展開訪美之旅，但受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，代表團規模較以往縮水，連第一夫人真理子都沒有隨行。

菅義偉15日晚上從東京羽田機場乘坐專機前往華盛頓，不過與他去年10月出訪越南時相比，他的妻子真理子就沒有一同現身。《日經亞洲評論》同日較早時報道，日本和美國都努力將感染風險降至最低，因此真理子和內閣成員都沒有隨行。

報道指，菅義偉訪問團的規模比以往縮小兩至三成，而且他們應華盛頓的要求，所有人成員都已經接種新冠疫苗。

2020年10月18日至21日，日本首相菅義偉偕第一夫人真理子（右）出訪越南，開啓上任後的首次外訪。（AP）

日本首相在這種規模的訪問中，一般會帶上外相等其他高級官員。而今次菅義偉在沒有第一夫人陪同的情況下訪美亦很罕見，因為兩國領袖的配偶通常會各自舉辦活動。

報道提到，官員曾考慮過觀賞櫻花或植樹等活動，但最終決定放棄。雙方也仍在討論是否像往常一樣，在峰會前或後安排領導人共同進餐，惟華府擔心邊吃邊聊有傳播病毒的高風險。

菅義偉會在16日與美國總統拜登（Joe Biden）會面，他於14日在《華爾街日報》發表文章，表示期待通過這次訪問，鞏固日美同盟。他認為，一個強大的日本是與美國建立良好聯盟的先決條件，亦是印太地區和平與繁榮的基礎。