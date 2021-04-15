美國務卿布林肯突訪阿富汗　推銷拜登撤軍計劃

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-15 19:08

美國總統拜登（Joe Biden）4月14日公布美軍撤出阿富汗的時間表後，國務卿布林肯（Antony Blinken）15日突然到訪阿富汗，與當地政府高層會面，爭取對方在撤軍問題上的支持。

美聯社報道，布林肯結束訪問比利時布魯塞爾後，轉抵阿富汗首都喀布爾（Kabul），與總統加尼（Ashraf Ghani）、行政首長阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）等人會面。

布林肯指美國與阿富汗的合作正在改變，但會變得更持久。加尼稱感激美軍的犧牲，同時表示尊重美國的決定，阿富汗政府亦正調整優先事項。

圖為北大西洋公約組織4月14日在比利時布魯塞爾總部開會，會後美國務卿布林肯（左起）、北約秘書長斯滕貝托格、美國防部長奧斯汀會後出席聯合記者會。（AP）

而在訪問布魯塞爾期間，布林肯和防長奧斯汀（Lloyd Austin）向北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）等官員簡介華府的撤軍計劃。斯托爾滕貝格其後宣布，北約會與美國同步從阿富汗撤出。

美國在阿富汗的戰爭已經持續近二十年，拜登在14日表示，是時候結束這場美國最長的戰爭，自5月1日起與北約部隊逐漸撤出阿富汗，目前是在911襲擊20周年前夕完成。