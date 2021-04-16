菲臘親王逝世｜英女王一鎚定音　王室高層無需穿軍服出席喪禮

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-16 00:00

英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）的喪禮舉行在即，綵排工作如火如荼。女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）4月15日決定，屆時出席的王室成員無需穿著軍服出席。

英女王作出這個決定的原因，某程序上與孫兒哈里王子（Prince Harry）有關。他在寺年宣布退出王室前線工作後，失去榮譽軍銜。由於英國王室在出席公開活動時都會穿上軍服，以代表他們與軍方的角色，因此喪失軍銜的哈里王子假如只穿普通西裝和掛上獎章出席，可能顯得與其他成員格格不入。

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除了哈里王子，菲臘親王的兒子安德魯王子（Prince Andrew）同樣面對服裝問題的煩惱。他早前曾表示有意穿著海軍將領的制服參加父親的喪禮，惟他捲入「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵醜聞後，即使其軍銜仍獲保留，但他被迫暫停王室職務。

菲臘親王生前曾經效力海軍12年，而且一直與軍方關係密切，所以他的喪禮為三軍及海軍陸戰隊提供向對方最後致敬的機會。

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