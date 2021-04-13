菲臘親王逝世｜梅根不隨哈里返英奔喪　原因不只是避免舟車勞頓？

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的夫婿菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）辭世，哈里王子（Prince Harry）飛返倫敦奔喪，懷孕約6個月的妻子梅根（Meghan Markle）則接受醫囑留在美國加州。她的朋友向《每日郵報》（Daily Mail）網站獨家披露，梅根不想成為菲臘親王葬禮的注目焦點，也指她「崇拜親王，（與他）有著特殊連結」。

跟梅根往來密切的一位內部人士表示，梅根稱她現在的主要考量就是支持哈里，也交給他決定她是否要出席葬禮，並指這些時候正是「家族應該團聚，將他們的分歧放到一旁與團結一致」。梅根還說，「這是菲臘親王會想要的，她願意諒解與向前邁進」。

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雖然梅根仍有可能趕在17日的葬禮前飛到英國，內部人士稱她的母親拉格蘭（Doria Ragland）「堅定」認為懷孕期間不應旅行，「拉格蘭堅持梅根留下來，從遠方支持哈里。就跟哈里一樣，拉格蘭非常保護梅根，不希望看到她將她自己的健康置於危險之中。壓力是梅根現在最不需要的事情」。

這位內部人士還表示，梅根稱她有沒有出席菲臘親王的葬禮都不會改變她跟女王的關係。她說女王了解她的缺席，希望她保持安全與胎兒健康，「梅根說這是哈里修補他跟兄長與父親關係的合適時機，她不需要為此出現在那裡」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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