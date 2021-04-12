菲臘親王逝世｜威廉及哈里王子：永遠懷念祖父　幽默感長留心中

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-12 22:25

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日離世，終年99歲。他的孫兒威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）12日分別發表聲明，表示會永遠懷念對方，威廉王子更認為，祖父會希望大家的王室工作會繼續下去。

威廉王子在Twitter上載一段聲明，並附上兒子喬治王子（Prince George）與菲臘親王一同乘坐馬車的照片。他在聲明形容，祖父是一位非凡的人，而且是特別世代的其中一人。

威廉王子認為，菲臘親王一生奉獻國家和英聯邦，以及女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和整個王室家族，因此對於自己獲祖父的教誨感到幸運，同時感激祖父對妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的體貼。

他表示，自己與凱特會繼續菲臘親王希望大家所做的事，並在未來支持女王伊利沙伯二世。

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."



A message from The Duke of Cambridge following the death of The Duke of Edinburgh: https://t.co/lVCSPrG7uG pic.twitter.com/atiB8djxPO — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 12, 2021

至於從美國返抵英國準備出席喪禮的哈里王子亦發表聲明，指祖父與伊利沙伯二世結婚73年，形容對方是女王的基石。他大讚祖父充滿幽默感，同時感謝對方一生的貢獻和一直保持自我，認為對方現在可能在天堂上手持啤酒，叫大家繼續工作。

哈里王子稱，菲臘親王永遠在自己、妻子梅根（Meghan Markle）、兒子阿奇（ArchIe）及即將出世的新生命中佔有特別位置。

另外英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日亦在國會率領一眾議員亦向菲臘親王致敬。

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