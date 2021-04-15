阿斯利康疫苗｜丹麥記者會宣布停用　官員突然暈倒場面驚嚇

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-15 23:17

丹麥4月14日舉行記者會宣布停止使用阿斯利康疫苗。丹麥藥物管理局主管埃克里森（Tanja Erichsen）本看來精神奕奕，卻在毫無徵兆的情況下全身向右90度倒下。她砰的一聲整個人重重摔在地上，現場所有人無不嚇一跳，台下記者當中更傳出驚呼。

▼埃克里森4月14日倒地前，與身旁的丹麥藥物管理局總幹事布羅斯特倫（Søren Brostrøm）微笑交談，看來沒有不適，卻在記者會舉行途中突然倒地：

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埃克里森本與另一位官員一同出席記者會，從通訊社拍下的照片可見，她從出場到站在講壇時，精神與面色看來是沒有問題的。但從現場影片可見，當站在她右方的官員講話時，她的身體突然的向右90度傾倒，砰的一聲整個人重重摔在地上。她本來配戴的眼鏡以及手上拿的水杯都跌在地上。

站在埃克里森身旁的布羅斯特倫本來正在發言，因她忽然暈倒嚇了一跳、驚呼一聲後連忙轉身上前查看她的情況。之後台下也陸續有人前來協助。進行急救的布羅斯特倫立即舉高她雙腳，以及將她仰卧的姿勢，調整成側卧。

現場人員為安全起見將她送往醫院，她後來已康復。

丹麥14日宣布，將完全停用由英國牛津大學（University of Oxford）及英國藥廠（AstraZeneca）聯手研發的新冠肺炎疫苗。丹麥成為因疑似會造成罕見但嚴重副作用而完全停用此疫苗的首個歐洲國家，也是全球第一個這麼做的國家。