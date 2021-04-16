菲臘親王逝世｜白金漢宮公布葬禮安排　威廉哈里不會並肩而行

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-16 03:59

英國白金漢宮4月15日公布愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip）葬禮安排。受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫規定影響，只有30人可以出席。威廉王子（Princes William）和哈里王子（Prince Harry）將跟隨靈柩移送教堂。

根據白金漢宮公布的安排，除了威廉和哈里以外，菲臘親王四名子女都會隨靈柩移送到聖喬治教堂（St George's Chapel）。其他同行的人包括安妮公主長子菲利普斯（Peter Phillips）、安妮的丈夫勞倫斯（Timothy Laurence）和瑪嘉烈公主兒子斯諾登伯爵（Earl of Snowdon）。

威廉和哈里則不會並肩而行，中間由菲利普斯隔開。白金漢宮拒絕回應有關安排。發言人僅指，葬禮的安排反映女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的意願。所有出席葬禮的人都會戴口罩，遵守減少社交接觸的措施。

圖為2015年11月8日，英國威廉王子和哈里王子出席國殤星期日活動。（美聯社）

其他出席葬禮的王室成員包括卡米拉（Camilla）、凱特（Kate）、菲臘所有孫兒孫女和他們的配偶、瑪嘉烈公主的子女。菲臘三位德國親戚都獲邀出席，分別是巴登王儲伯恩哈德（Bernhard）、黑森領主多納圖斯（Donatus）和霍恩洛厄朗根堡王子菲利普（Philipp）。