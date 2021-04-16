女子馬來西亞酒店房浴室泡澡　男服務員竟突然進入客房送毛巾

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-04-16 13:03

女商人入住馬來西亞吉隆坡某間酒店，在房內開放式浴缸享受泡澡時，突然一名酒店服務員闖入房間遞放毛巾，令她飽受驚嚇，迄今想起仍心有馀悸。

女商人林晴暉（43歲）表示，她於4月3日從新山前往吉隆坡與丈夫會合，下榻在吉隆坡一家五星級酒店……

開放式浴缸無遮無掩 男服務員進來後看到她在全裸泡澡仍若無其事（點擊了解詳細事發經過）▼▼▼

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她說，她當時退房時仍驚魂未定，並向酒店反映此事，當時酒店經理表示將退回房錢給她，但她認為這不是錢的問題，而是為什麼這樣的事件會發生。「我之後也通過電郵投訴，但酒店管理層並沒有給我滿意的答覆。」

「我希望公布我自己的經歷後，酒店管理層能當面向我道歉，並對此事件給予合理的解釋。」她說，上述酒店蠻有名氣，至今看到和該間酒店相關的訊息，都會想起當天的事情，覺得已造成心理創傷。

當地執業律師周本興表示，酒店房客付款之際等於和酒店已簽下契約，酒店方有責任照顧顧客的隱私權，因此希望酒店能給予回應，否則不排除採取法律行動。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：女商人泡澡驚魂酒店服務員闖入遞毛巾】