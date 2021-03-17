酒店畀咁多大咕臣其實用嚟做乜？房務員爆暗黑真相警告千祈唔好用

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-17 14:30

大家都有到外過夜住宿的經驗，看似整齊乾淨的房間，背後都有些許不為人知的黑暗面，如曾有motel員工爆可怕內幕，像是不要拿大小毛巾擦臉、偷室內外拖鞋會被登記等等，這次有人好奇，房間裡常看到大枕頭，但卻不知道做什麼用的，釣出內行人警告「最好不要用」。

網友在「Dcard」發文詢問「飯店的大枕頭做什麼用的」，外面住宿時，常會看到兩顆大枕頭，剛好佔滿一個床位，一個人睡的話還可以丟在旁邊，兩個人睡的話就要放在地上，看起來也不像是抱枕，還是拿來靠在背後看電視用的？讓他相當好奇。

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網友看完則發表看法「躺下來墊在腰？」、「有些人習慣抱著枕頭睡覺，所以要多一顆」、「他是讓你墊在腳上的，扁的枕頭是躺頭的，這樣睡睡眠品質會比較好，大家都把大枕頭拿來當枕頭」。

有曾經擔任五星級房務員的內行人指出「床上放的枕頭叫做裝飾枕，有的放一顆有的放兩顆，最好都不要使用，那個都沒在洗的，除非有沾到血或髒污很嚴重才會把套子拔下來洗，常常進房看到客人都丟在地上，也不知道前房客拿來幹嘛，那個很髒『不要用』進房直接丟沙發或衣櫃都可以，還有不管是幾星級旅館有些都會有裝飾枕啦」。

也有五星級的領班說，直接說房間能碰的東西大概只有……「沒有」，尤其床飾、抱枕套、保潔墊不髒就萬年不洗，「如果資歷跟我一樣真的很深的話，什麼排名都是假象，我怕我被吉，自己做久一點就知道了……五星級？外國什麼鑽石級、3A級也都會偷懶不換床單被套了，別說台灣的『五星級』，都假的」。

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