菲臘親王17日出殯　出席人數由800減至30　哪些王室成員將現身？

撰文： 左熙 成依華 最後更新日期： 2021-04-16 20:39

英國菲臘親王（Prince Philip）的葬禮將在4月17日舉行，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，葬禮參加人數從原計劃的800人，大幅縮減至30人。哪些王室成員獲邀出席？誰將護送靈柩，陪伴菲臘親王走完最後一程？本文將介紹這次葬禮的安排。

↓英國4月17日舉行菲臘親王的葬禮，想知道哪些人會出席，請點擊圖輯放大觀看30人名單：

+ 16 + 16 + 16

白金漢宮官方網站的聲明稱，菲臘親王的葬禮將於4月17日下午在倫敦西部溫莎的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，這將是一個「皇家儀式的葬禮（Ceremonial Royal Funeral）」，而非國葬。

溫莎教長（Dean of Windsor）將主持葬禮儀式，坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）將祈神賜福。

白金漢宮4月15日發表聲明稱，菲臘親王葬禮將縮減為30人蔘加，儀式將通過電視直播。圖為1962年6月19日，英女王與菲臘親王在英國乘坐敞篷馬車（AP）

王室成員護送靈柩

英國時間下午2時40分，靈柩將送上靈車，為一架菲臘親王生前有份參與改裝的越野路華（Land Rover）。在靈柩抬上車前，所有在場人員都會向棺材行禮。

下午2時45分，靈車將離開溫莎堡內的四方庭院，出發前往聖喬治教堂，多位王室成員將隨行護送靈柩，這包括王儲查理斯（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）、威廉王子（Prince William）、哈里王子（Prince Harry）、親王長孫菲利普斯（Peter Phillips）及斯諾登伯爵（Earl of Snowdon）等。

▼延伸閱讀：菲臘親王逝世｜生前參與改裝越野路華Land Rover「送別自己」：

+ 3 + 3 + 3

軍人代表沿途列隊

隊伍在走向聖喬治教堂期間，皇家海軍、皇家海軍陸戰隊、蘇格蘭皇家第四團和皇家空軍等的代表將在沿途列隊。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則將從「君主入口」（Sovereign’s Entrance，暫譯）出發，她將乘坐其賓利座駕，加入跟隨護送靈柩隊伍，並前往教堂。

靈柩將在下午2時53分左右抵達聖喬治教堂，到了下午3時，英國全國將默哀一分鐘，葬禮也會正式開始。溫莎教長和坎特伯雷大主教將接過靈柩，當聖喬治教堂的門關閉，皇家海軍樂手將吹奏《繼續》（Carry On，暫譯）。出席儀式的會眾將被要求戴口罩，王室成員則會穿着日間禮服或鑲有勳章的燕尾服。

↓更多菲臘親王的相片，請點擊放大觀看：

+ 13 + 13 + 13

儀式全程50分鐘

在儀式中，一個由4人組成的小型唱詩班將演唱由菲臘親王挑選的樂曲。唱詩班將設在中殿，遠離就座的會眾，並且根據公共衞生準則，將不會有會眾唱歌。

儀式結束後，菲臘親王的靈柩將被放入皇家墓穴。坎特伯雷大主教將送出悼詞，唱詩班將演唱國歌。女王及王室成員將經由加利利走廊（Galilee Porch）離開教堂。

儀式全程預計持續50分鐘，將通過電視直播。

圖為2015年11月8日，英國威廉王子和哈里王子出席國殤星期日活動。（美聯社）

英國媒體報道，菲臘親王去世後，有8,000多名英國人簽名請願，希望在倫敦豎起「雕像」，以紀念他多年來為國家做出的貢獻。這份在change.org網站上發布的請願書指出，菲臘親王為英國服務78年，其中60多年盡職履行王室職責，此外，他還支持數百個慈善組織。