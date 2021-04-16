習近平參加中法德氣候峰會　下午4時30分開始

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-16 15:43

在美國總統拜登（Joe Biden）召開全球領導人氣候峰會前夕，中法德領導人將於4月16日舉行氣候峰會，這次峰會被指具有很強的象徵意義。

2020年12月12日，習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發表講話，宣佈中國的氣候政策。（新華社）

根據法國總統府發佈的行程表，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於當地時間4月16日10時30分（香港時間16時30分）與德國總理默克爾（Angela Merkel）以及中國國家主席習近平舉行視像會晤。

中國外交部15日發表聲明宣布，應馬克龍邀請，習近平4月16日在北京出席中法德領導人氣候視頻峰會。

這次氣候視像峰會的時間比較引人關注，它正值美國總統拜登4月22日至23日召開的全球領導人氣候峰會的前夕。與此同時，拜登的氣候問題特使克里（John Kerry）正在訪問中國。

克里此行的目的之一就是説服習近平參加拜登的氣候峰會。《紐約時報》4月13日稱，拜登已經邀請習近平參加4月22日至23日舉行的氣候峰會，但是習近平目前為止還沒有接受邀請。習近平如果參與美國的外交倡議將是一個重要的訊號，表明中國願意與美國合作，儘管美國新一屆政府與盟友合作採取的制裁和其他措施導致中美緊張局勢升級。

綠色和平東亞辦公室資深政策顧問李碩説，他預計中國會利用與歐洲的會談提前討論其計劃。「這次三方峰會的時間安排在拜登下周的地球日峰會之前，意義重大，具有象徵意義。這表明中美兩國都在忙着通過穿梭外交做準備。 」

李碩説，歐盟預計將對中國提出要求。他還認為，中國可能會就其在下周的峰會上的承諾給歐盟領導人一些提醒。