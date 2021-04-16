解振華與克里　中美氣候要員　曾聯手促成簽署巴黎協定｜新聞背後

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-16 18:05

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）4月15日在上海與中國氣候變化事務特使解振華會面。這2名「老將」並非第一次碰面，克里在解振華上任之前就表示，他們共事已有20載。

中國氣候變化事務特使和美國總統氣候問題特使都是各自政府新設立的職位，但解振華與克里均在氣候領域擁有豐富經驗，曾代表國家出席多次國際氣候會議，2人還在2015年合作成功促成《巴黎協定》（Paris Agreement）。

克里

克里自1992年里約地球首腦會議（Rio Earth Summit）以來一直倡導應對氣候變化行動。他2013年至2017年擔任美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的國務卿，期間數次訪問中國，還與解振華合作促成《巴黎協定》簽訂。

中美關係：美國氣候問題特使克里4月14日抵達中國上海虹橋迎賓館。（Reuters）

解振華

解振華2007年起連續10年擔任聯合國氣候變化大會中國代表團團長，數次率團參加國際氣候大會。

他多次在國際氣候談判中以坦率和強硬的態度，與發達國家代表正面交鋒而聞名。中國多間媒體形容，解振華是中國氣候變化領域對外談判的最高指揮官，也被稱作中國的氣候部長。

早已相識

克里2月4日稱，解振華在中國全球暖化問題方面是領袖和有力推手，自己十分了解對方，因為他們已共事20年。解振華25日上任中國氣候變化事務特使，翌日便宣布與克里建立聯繫並開展對話，可見2人關係不淺。