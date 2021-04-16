巴西前總統盧拉判罪撤銷　有資格參加下屆大選

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-16 18:07

巴西的最高法院4月16日裁定，維持3月8日有關撤銷前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）貪污判罪的裁決。現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）稱栽決意味着盧拉現在是2022年總統選舉的候選人，並對外警告說，盧拉當選會有後果。

這個8比3的裁決，不等於宣布盧拉無罪，而是讓檢方「返回起點」，將4宗案交回首都巴西利亞（Brasilia）的聯邦法院審理。

盧拉被控涉及巴西石油公司（Petrobras）貪污案，聯邦最高法院大法官法欣（Edson Fachin）3月8日裁定巴拉納聯邦法院不具審理權，原先的罪行判決均無效。

現年66歲的博爾索納羅在社交媒體Facebook進行每周直播發言時說，盧拉擔任總統後，會將「那種人」帶入政府，就看看巴西未來會變得像什麼，「你們全都可以得出自己的結論」。

盧拉尚未宣布會參選。但倘若他欲出戰2022年10月舉行的大選，他已重獲參選資格。

他曾表示「如有必要」會參與競選，以打敗「如博爾索納羅的法西斯主義者」。

圖為3月10日巴西前總統盧拉在聖貝爾納多－杜坎普舉行的新聞發布會上發言。（Getty）

裁決為盧拉參與2022年總統選舉鋪平道路。這位75歲的前總統曾是一位深孚眾望的左翼政治家。他在2003至2010年帶領巴西在經濟上迅速發展，被視為是2022年大選的有力競爭者，或會令博爾索納羅連任失敗。

盧拉在被判有罪後，2018年4月至2019年11月期間被監禁18個月。在等待上訴結果期間，盧拉獲釋，但被禁止參加大選。

他因被判入獄無法參加2018年大選，博爾索納羅在當年勝出。民意調查結果顯示，盧拉被送進大牢時，是最有可能贏得選舉的人。

盧拉涉及巴西石油公司貪污案，他被控收下1間三層複式海濱豪宅、1幢別墅的裝修以及非法輸送的資金，換取公司獲得政府批出合約，金額可觀。