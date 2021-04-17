菲臘親王逝世｜英女王亡夫生前密切參與規劃　葬禮今晚舉行

撰文： 許懿安 成依華 梁凱怡 張子傑 最後更新日期： 2021-04-17 11:30

英國白金漢宮4月15日公布英女王的王夫菲臘親王（Prince Philip）葬禮安排。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫規定影響，在香港時間17日晚上舉行的葬禮只有30人可出席。雖然規模縮小，惟菲臘親王生前密切參與規劃自己的葬禮，既是備極哀榮，亦符合他的心意。

根據英國王室安排，菲臘親王孫兒威廉王子（Princes William，右）和哈里王子（Prince Harry，左）在送喪期間，不會並肩而行，圖為2015年11月8日，英國威廉王子和哈里王子出席國殤星期日活動。（美聯社）

根據白金漢宮公布的安排，除了威廉和哈里以外，菲臘親王四名子女都會隨靈柩移送到聖喬治教堂（St George's Chapel）。其他同行的人包括安妮公主長子菲利普斯（Peter Phillips）、安妮的丈夫勞倫斯（Timothy Laurence）和瑪嘉烈公主兒子斯諾登伯爵（Earl of Snowdon）。

威廉和哈里則不會並肩而行，菲利普斯會在兩人之間。白金漢宮拒絕回應有關安排。發言人僅指，葬禮的安排反映女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的意願。所有出席葬禮的人都會戴口罩，遵守減少社交接觸的措施。

其他出席葬禮的王室成員包括卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）、凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）、菲臘所有孫兒孫女和他們的配偶、瑪嘉烈公主的子女。菲臘三位德國親戚都獲邀出席，分別是巴登王儲伯恩哈德（Bernhard）、黑森領主多納圖斯（Donatus）和霍恩洛厄朗根堡王子菲利普（Philipp）。

想看英國軍方就菲臘親王葬禮排練的情形，請點擊放大觀看：

因他意願 葬禮將與別不同

送喪行列會在當地下午2時40分，即香港時間晚上9時40分開始移動。有8名護柩者扶靈，他們會將靈柩置於一輛經改裝的越野路華汽車中——菲臘親王生前有參與它的設計。靈車會將靈柩，從溫莎堡送至聖喬治教堂（St. George's Chapel）。

正如王室在Twitter推文所說，菲臘親王生前密切參與規劃自己將來的喪禮，於是儀式中會有很多獨特的元素，反映他的人生及工作。

菲臘親王與海軍及軍隊淵源甚深。他曾在皇家海軍服役14年，看着包括地中海、印度洋及第二次世界大戰等戰事發生，所以儀式亦會反映這一點。2011年，英女王為慶祝他90大壽，仼命他為海軍大臣。他1975年成為擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）上校。扶靈者將是擲彈兵衛隊以及皇家海軍成員。

▼一部越野路華Defender 130 Gun Bus已被改裝成靈車，並停放在溫莎堡，請點擊放大觀看：

+ 3 + 3 + 3

隊伍在走向聖喬治教堂期間，皇家海軍、皇家海軍陸戰隊、蘇格蘭皇家第四團和皇家空軍等的代表將在沿途列隊。

靈柩將在下午2時53分左右抵達聖喬治教堂，到了下午3時，英國全國將默哀1分鐘，葬禮也會正式開始。溫莎教長和坎特伯雷大主教將接過靈柩，當聖喬治教堂的門關閉，皇家海軍樂手將吹奏《繼續》（Carry On，暫譯）。

菲臘親王將長眠於皇家墓穴（Royal Vault），其時皇家海軍軍號手會奏出Action Stations的音響，它是提醒海軍水手們準備戰鬥的警號——這也是按菲臘親王生前的要求而安排。

因為疫情 葬禮出席人數大減

葬禮受疫情影響，參加人數從原計劃的800人，大幅縮減至30人。

↓英國4月17日舉行菲臘親王的葬禮，想知道哪些人會出席，請點擊圖輯放大觀看30人名單：

+ 16 + 16 + 16

白金漢宮官方網站的聲明稱，菲臘親王的葬禮將於4月17日下午在倫敦西部溫莎的聖喬治教堂舉行。這將是一個「皇家儀式的葬禮（Ceremonial Royal Funeral）」，類似2002王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）以及1997年戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）葬禮，並非國葬。

溫莎教長（Dean of Windsor）將主持葬禮儀式，坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）將祈神賜福。

想知道更多有關菲臘親王喪禮的安排及時間表，請點擊此處詳閱。

延伸閱讀：菲臘親王17日出殯 出席人數由800減至30 哪些王室成員將現身？

↓更多菲臘親王的相片，請點擊放大觀看：

+ 13 + 13 + 13

因為兩人 大家不用穿軍服

英女王就各人裝束在4月15日決定，屆時出席的王室成員無需穿軍服出席。英女王作出這個決定的原因，某程序上與哈里王子有關。他在去年宣布退出王室前線工作後，失去榮譽軍銜。由於英國王室在出席公開活動時都會穿上軍服，以代表他們與軍方的角色，因此喪失軍銜的哈里王子假如只穿普通西裝和掛上獎章出席，可能顯得與其他成員格格不入。

除了哈里王子，菲臘親王的兒子安德魯王子同樣面對服裝問題的煩惱。他早前曾表示有意穿海軍將領的制服參加父親的喪禮，惟他捲入「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵醜聞後，即使其軍銜仍獲保留，但他被迫暫停王室職務。