美國氣候峰會召開前夕　中國副外長暗示不會做出任何新承諾

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-17 10:54

4月16日，美媒稱，中國外交部副部長樂玉成表示，中國不太可能在美國總統拜登（Joe Biden）舉行的氣候峰會上，做出任何新的承諾。

據美聯社4月16日報道，樂玉成在接受採訪時暗示，中國不太可能在4月22日至23日舉行的在線氣候峰會上，做出任何新的承諾。

2018年11月6日，在瑞士日內瓦聯合國萬國宮，出席聯合國人權理事會第三輪國別人權審議的中國代表團團長、外交部副部長樂玉成接受記者採訪。（新華社）

中國國家主席習近平2020年宣布，中國將在2060年實現碳中和，並力爭在2030年達到碳排放峰值。樂玉成説，「對於一個擁有14億人口的大國來説，這些目標並不容易實現。」「一些國家要求中國在氣候變化問題上做出更多努力。恐怕這不是很現實。」

拜登已經邀請40個國家的領導人參加氣候峰會。預計美國和其他國家將宣佈更雄心勃勃的國家減排目標，並承諾為較不富裕國家的氣候努力提供資金幫助。

克里抵達上海（點擊圖集瀏覽）：

樂玉成還説，美國對中國的政策過於消極，在拜登政府專注於抗擊新冠肺炎（COVID-19）和促進經濟復甦之際，合作可能至關重要。美國似乎在強調對抗，淡化合作。他説，「我必須説，這種做法過於消極，缺乏前瞻性精神。」「在拜登應對新冠肺炎和經濟問題時，中國可以成為他的合作伙伴。」「我認為，如果沒有一個健康合作的中美關係，很難想象這兩個重點問題能夠得到解決。」

在接受採訪之際，拜登的氣候問題特使克里（John Kerry），正在上海與中國氣候問題特使解振華舉行了閉門會議。樂玉成未透露關於這次會議的細節。