白宮安排漢堡當午餐　菅義偉與拜登相談甚歡「沒有時間吃」

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美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉4月16日於華盛頓舉行會談。美方安排二人舉行短暫的一對一會談，並為他們準備漢堡作為午餐。但菅義偉透露他完全沒有時間吃，因為二人相談甚歡。

《讀賣新聞》4月17日報道，菅義偉和拜登通過口譯員進行一對一的會談，期間美國方面準備了漢堡作為午餐。

報道稱，兩人的會談持續了約20分鐘，雙方主要談到家人和人生經驗等私人話題。菅義偉會後透露，「（漢堡）我完全沒動，談話就結束了。我們談得就是這麼熱烈。」

報道稱，考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，菅義偉訪美活動從簡，但短暫的午餐應該沒有問題。

《產經新聞》報道，拜登出席聯合記者會用菅義偉名字的「義」（yoshi）來稱呼對方，發言也多次語帶親密。菅義偉也直呼拜登的名字「喬」；兩人結束聯合記者會離開會場白宮玫瑰園時也相互拍肩，向外界展現彼此建立的親近關係。

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