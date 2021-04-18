白宮安排漢堡當午餐　菅義偉與拜登相談甚歡「沒有時間吃」

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-18 07:24

美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉4月16日於華盛頓舉行會談。美方安排二人舉行短暫的一對一會談，並為他們準備漢堡作為午餐。但菅義偉透露他完全沒有時間吃，因為二人相談甚歡。

《讀賣新聞》4月17日報道，菅義偉和拜登通過口譯員進行一對一的會談，期間美國方面準備了漢堡作為午餐。

報道稱，兩人的會談持續了約20分鐘，雙方主要談到家人和人生經驗等私人話題。菅義偉會後透露，「（漢堡）我完全沒動，談話就結束了。我們談得就是這麼熱烈。」

報道稱，考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，菅義偉訪美活動從簡，但短暫的午餐應該沒有問題。

I was honored to welcome Prime Minister Suga to the White House today as we usher in a new era of friendship between the U.S. and Japan. Both Pacific nations, we are also united by our shared commitment to the universal values of freedom, democracy, and human rights. pic.twitter.com/QJgbjNnceE — President Biden (@POTUS) April 17, 2021

《產經新聞》報道，拜登出席聯合記者會用菅義偉名字的「義」（yoshi）來稱呼對方，發言也多次語帶親密。菅義偉也直呼拜登的名字「喬」；兩人結束聯合記者會離開會場白宮玫瑰園時也相互拍肩，向外界展現彼此建立的親近關係。