博鰲論壇報告：今年亞洲經濟有望增6.5%以上　或有國家現貨幣危機

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-18 14:16

博鰲亞洲論壇2021年年會4月18日召開，適逢博鰲亞洲論壇成立20周年。論壇上發布的《亞洲經濟前景與一體化進程》2021年度報告指出，2021年，亞洲經濟將出現恢復性增速，經濟增速有望達到6.5%以上，其中，南亞地區的經濟增速有望打達到8.5%以上。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍是直接影響亞洲經濟表現的主要變數。

報告還指出，亞洲主要經濟體仍然高度依賴亞洲工廠，而且絕大多數亞洲經濟體對亞洲工廠的依存度逐年遞增。

報告指出，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署和推動將在貿易投資領域為亞洲經濟帶來新的積極因素。但是，2021年亞洲經濟復甦還面臨各種非疫情因素的影響，尤其是銀行業、資本市場、外匯市場藴含的風險不容低估，不排除個別經濟體出現貨幣危機的可能性，且個別新興經濟體和發展中國家也可能因違約引發主權債務危機。

具體風險包括四個方面：一是在新冠肺炎疫情得到全面控制之前持續受到壓力的銀行的信用評級可能會下降；二是各經濟體的政府將陸續結束對收疫情影響部門的援助，這些短期援助可能增加企業和家庭負債，從而使他們難以在正常時期融資；三是企業債務的持續增長和更多違約，將使銀行的資產質量和盈利能力承受巨大壓力；四是房地產市場潛在問題增多且嚴重性被低估。