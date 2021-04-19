美國會鷹派議員促拜登政府限制銷售晶片生產設備予中國企業

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-19 12:10

美國國會對中國態度強硬的議員據報正敦促總統拜登（Joe Biden）政府限制銷售晶片生產設備予中國企業，類似於美國之前對中國電訊設備製造商華為公司所採取的行動。

圖為4月12日，美國總統拜登在與企業行政總裁舉行的半導體與供應鏈視像峰會上，手上拿着一塊矽晶片。（AP）

路透社4月16日報道，共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）和同黨的參議員科頓（Tom Cotton）在致商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信中表示，根據規定，利用美國技術在海外製造的半導體要銷售給華為，必須取得美國許可，這亦應適用於設計更先進14納米或以下晶片的任何中國企業。

這封日期註明為4月13日的信函在16日對外公布，內容建議電子設計自動化（electronic design automation，EDA）軟件銷售應批發許可，以及其他針對中國企業的晶片相關銷售限制。

信件內容指出，這些措施將「確保美國企業及夥伴和盟國企業不得銷售設備給這些共產主義者，他們會用來扼殺我們」。

報道稱，1名承認收到上述信件的商務部人士表示，商務部正持續審查情況，以決定是否須進一步採取其他行動。