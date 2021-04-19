卡斯特羅的時代結束　古巴經濟問題短期內難以改善

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-19 13:30

古巴將在4月19日稍後時間，公布下一任黨第一書記，接替16日宣布辭任的勞爾（Raul Castro）。勞爾的辭職象徵古巴卡斯特羅的時代終結，今後古巴的走向會否變得不一樣？

圖為4月16日，古巴哈瓦那一條街道上。建築物門上畫有古巴革命62周年紀念的壁畫。（Reuters）

勞爾是卡斯特羅（Fidel Castro）的胞弟，兄弟在古巴革命建立社會主義國家後，領導古巴超過60年。古巴下一任的領導人將不會與卡斯特羅有親屬關係，意味卡斯特羅的時代正式終結。

不過外界一般認為，卡斯特羅時代終結不代表古巴會有政制上的變化。勞爾只是辭去第一書記的職務，並非退休。勞爾仍會留在黨內，對政策決定留有一定影響力，古巴仍會繼續維持其社會主義模式。

古巴的經濟問題

古巴目前面對最大的是經濟問題，是該國經濟主要依賴石油出口及旅遊業。但美國前總統特朗普（Donald Trump）2020年對古巴實施制裁，加上新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）打擊，對古巴經濟造成嚴重影響。古巴經濟在2020年下滑11%，是自1993年以來最大衰退。

拜登（Joe Biden）就任美國總統時，多次表明有意返回前奧巴馬（Barack Obama）時代。2015年奧巴馬與勞爾會面，雙方關係解凍。若美國解除禁運與制裁，讓旅客重返古巴，並容許美國人在古巴展開商業投資，會對古巴經濟帶來好處。不少在奧巴馬時期前來的美國企業，在特朗普時代被迫離開。

不過，古巴同時憂慮美國過多的參與古巴發展，會對其政權構成威脅。特別在特朗普收緊對古巴措施，實施新制裁後，古巴與美國迅速交惡。古巴在2020年12月發生罕見示威，數百名的藝術家、學者、社運人士等抗議政府禁止藝術家自由表達意見。古巴政府指責這是美國與西方「境外勢力」，「利用互聯網煽動」，試圖破壞政權。

美國白宮表示，目前他們仍在審視有關古巴的政策，而改變或採取其他步驟目前並不是拜登的首要外交任務。這意味古巴目前的狀況，短期內仍會持續。