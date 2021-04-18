革命領袖執政之終章　「卡斯特羅」下62年的古巴

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-04-18 13:00

古巴每五年舉行一次的共產黨大會於這周末舉行，89歲的勞爾‧卡斯特羅（Raul Castro）將卸下古巴共產黨第一書記職務。卡斯特羅兄弟長達62年的執政時代，至此終告落幕。世上獨特的社會主義模式走到今天，經歷過冷戰、盟友前蘇聯解體，政治經濟結構已危如累卵，搖搖欲墜。沒了卡斯特羅的名字，古巴模式還能支撐多久？

早在2018年，勞爾已經退休卸下古巴總統職務，並把權力移交給下一代領導人迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel），卡內爾預期亦會接任黨第一書記職務。大名鼎鼎的「卡斯特羅」也正式走進歷史。

卡斯特羅兄弟1950年代帶領革命游擊隊，1959年推翻了美國支持的獨裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）政府，展開了逾半世紀的社會主義管治。在卡斯特羅的新政權廢除大莊園制，把土地分發給農民，並開始推行農業合作化、工業國有化等經濟項目，保護窮人的權利。

卡斯特羅帶領革命游擊隊，於1959年推翻獨裁者巴蒂斯塔。（Reuters）

本來古巴的經濟全由美國資本主宰，是富有美國人的「加勒比樂園」，但卻變成了一黨專政的反美基地。1961年，美國總統甘迺迪政府正式與古巴斷交，並發動「豬灣行動」（Bay of Pigs Invasion），支持僱傭兵登陸豬灣，試圖推翻卡斯特羅政權，但卻在短短三日之內被古巴軍民擊退。一年後，甘迺迪總統簽署法令，實施對古巴的貿易禁運與經濟封鎖。在美國禁運封鎖下，古巴物資短缺，經濟條件相當困難。卡斯特羅這位革命英雄便拿起砍刀，跟農民一起落田收割甘蔗，跟人民打成一片。

其中，兩大最能體現卡斯特羅時期古巴的社會主義政策，必然要數免費醫療和教育，政府用於社會民生項目的預算高達五成。在1959年前，古巴的識字率約為77%，到卡斯特羅執政之後，於1961年推動識字計劃。在短短8個月時間已幾乎完全杜絕國內文盲問題，古巴也自此處於全球識字率最高國家之列。

學術人才輩出 勞動人口須向技術轉型

這除了造就古巴極高的識字率，古巴提供免費教育堪稱是「由搖籃到墳墓」——由小孩學前班到讀博士學位皆學費全免，所有古巴人須至少讀到高中一年級。過去數十年，古巴的高等教育成功培育出大量工程師、醫生、科學家、大學教授等高學歷人才。以2017年統計，大約六成古巴學生希望走學術研究路線。

雖然社會主義經濟原則上保障了古巴人人有工開，但古巴的經濟轉型需要更多的技術型人才，正如國家開放旅遊業所需要的餐廳員工、舊建築修復人員等技術性崗位，高學歷工作崗位反而僧多粥少。因此古巴現時致力改變教育結構，希望誘導更多學生投身職業訓練或從事技術性工種。這樣才有望長遠協助國家的經濟轉型。

古巴對人民提供終身免費教育，識字人口媲美所有發達國家。（Reuters）

醫療人才濟濟 換來龐大外滙收入

此外，古巴的醫療體系更被公認是發展中國家的典範，2018年古巴人的人均預期壽命達78歲，為美洲地區數一數二，嬰兒夭折率也跟發達國家相若。雖然受到長年制裁，醫療儀器及醫物短缺，但古巴一直著重培訓醫護人員，並且建立龐大的基層醫療（primary care），每個社區都擁有足夠的社區醫生跟進人民的健康狀況，從而達至未病先防。

因此，古巴醫生對病人比例（doctor to patient ratio）優於不少發達國家，2018年比例為1:118。自2000年代，古巴醫生更被輸出全球各地，包括諸多拉美及非洲多國，為古巴帶來巨大的外滙收入，也包括跟委內瑞拉長年「醫生換石油」的合作計劃。

1989年4月，卡斯特羅與蘇聯領袖戈爾巴喬夫簽訂友好條約，可惜一年後蘇聯便解體。（Reuters）

在美國長期禁運下，卡斯特羅治下的古巴堅持走自己的發展路，在西方自由民主模式如日方中的時代，憑着硬氣維持主權與獨立。在九十年代以前，古巴的生命線實在是由盟友蘇聯的資金來支撐。然而隨着1990年代蘇聯解體，連帶東歐劇變，古巴所獲得的援助也大大減少，店舖貨架變得空空如也，生活日常用品嚴重短缺，一度陷入飢荒，在歷史上被稱為「特殊時期」（The Special Period）。

只是起步 勞爾十年推動巿場化

古巴經濟蕭條使人民陷於飢餓與絕望之中，成千上萬的古巴人難抵生活艱苦，冒險偷渡到美國佛羅里達州。這些到了美國生活的古巴人，把錢寄回家鄉接濟家人，也成為古巴一大外滙收入來源。大量的古巴及拉丁美洲移民多年來也改變了佛州的社會面貌，尤其在南佛羅里達，西班牙語社群在政治與經濟上擁有巨大的影響力。

2003年的古巴仍未完全走出蘇聯解體所帶來的經濟衝擊，糧食仍然短缺。（Reuters）

1999年，委內瑞拉強人查韋斯（Hugo Chávez）上台後開始向古巴供應石油，幫助古巴經濟逐漸復甦，結束「特殊時期」。古巴經濟上長年依賴委內瑞拉，然而隨着油價低迷，後者近年同樣自身難保，對古巴的援助越見乏力。

美國匹之堡大學拉美研究經濟學家Carmelo Mesa Lago研究報告指出，兩國經濟合作總值由高峰期2012年160億美元，在五年間大跌一半至2017年80億美元，委內瑞拉對於古巴國內生產總值（GDP）的貢獻也由22%下跌至只剩8%。

查韋斯與卡斯特羅象徵着委內瑞拉與古巴這對拉美左翼「難兄難弟」。（Reuters）

90年代的經濟崩潰加上難以依靠委內瑞拉，也迫使古巴不得不思考要進行經濟改革。晚年的卡斯特羅因此亦倣效中國逐步引入一些巿場經濟政策。2006年，卡斯特羅因健康原因把權力移交予弟弟勞爾，勞爾於兩年後正式接任成為古巴實際領導人，也帶領國家逐漸對外開放。勞爾開始推動經濟自由化進程，包括鼓勵外國投資、限制總統權力、削減政府開支及開放小型私營企業等。Carmelo Mesa Lago指：「勞爾由2007至2017年的結構改革，把國家推向巿場化，並嘗試『更新』在全世界都推行失敗的中央計劃模式（central-planning model）。而迪亞斯卡內爾及新憲法則矢志延續前朝政策。」

ICON｜勞爾卡斯特羅：把古巴從革命領向務實

美國長年對古巴實施封鎖禁運，古巴物資短缺，人民只求三餐溫飽。（Reuters）

在2014年左右，美國總統奧巴馬（Barack Obama）政府與古巴關係回暖，解除了部分對古巴實施的制裁，兩國關係步向正常化，也成了古巴邁入廿一世紀的一線生機。然而，特朗普上任後推翻前朝古巴政策，再次祭出新制裁，包括切斷觀光的重要收人來源，令到小營商戶生計大受打擊。2019年，古巴再次出現嚴重經濟危機，古巴人再次面臨物資短缺的惡夢，排隊數小時買食物的情況。

加上去年起，新冠病毒疫情令本已嚴重積弱的古巴雪上加霜，正面臨自1990年代以來最大的社會經濟危機。隨着美國政府換屆，在總統拜登（Joe Biden）任期下美古關係會否再度回暖，對於古巴而言固然相當關鍵。惟目前，美國以至一眾拉美近鄰所受疫情非輕，自顧不暇，旅遊等經濟活動恐怕短期內也難以復甦。然而，若經濟及物資短缺情況未見改善，恐怕再促使大量古巴人偷渡到美國。

古巴在疫情下經濟更見水深火熱，恐怕會為美國帶來新一輪難民潮，拜登政府也難漠視。(AP)

流着革命熱血的古巴，憑着硬氣在經濟困境下捱過半個世紀，進入「非革命成員」的執政時代後，未知又會走向何方？