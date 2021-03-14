湖南中一女常偷家裏錢　遭父體罰後穿漢服投江亡　揭校園欺凌悲歌

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-14 15:38

湖南省張家界市慈利縣一中一女生靜靜（化名）遭遇校園欺凌，於2019年5月穿著漢服投水溺亡。父母悲痛表示，事情已經過去近2年，仍未得到一個能讓親屬信服的處理結果：「再過兩個多月，就是女兒的祭日，我們不知道該怎樣告慰孩子的亡靈，難道讓她在天堂，還抱著怨和恨？」

據《猛獁新聞》報道，2019年5月25日，星期六，早上6點半，父母早早起床，打算叫醒女兒吃早飯，但發現孩子並不在房間，床上沒人，被窩也是涼的。「我當時心裡一緊，感覺不妙，因為就在前一天晚上，我才教訓過她。」父親回憶，時年13歲的靜靜一向乖巧開朗，正在江埡鎮中學上國中一年級……

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靜靜下葬之後， 學校曾派幾名老師來到女孩家，送去2千元的慰問金。父親說，「我拒收了，我只希望這件事情有個公正的處理結果。」可是，學校一直未就此事進行表態，一直就冷著。

不久之後，當地教育局調查報告出爐稱，木木曾分多次向靜靜要過200多元錢沒有歸還，但無強行索要和威脅的行為；皮皮向靜靜借15元是未到歸還時間，沒來得及歸還；4名女生向靜靜借3元，忘記歸還；木木在課間及晚飯期間推搡朵朵致其受傷，與要錢的事情無關；木木向靜靜要錢的事，發生在4月28日之前，與靜靜從家中出走的5月25日相隔約1個月時間，之後再沒向靜靜要過錢。報告據此推斷，靜靜的出走，沒有證據證明是在校園遭受過敲詐、威脅。

調查報告認為，學校班導師、校長等積極主動配合家庭，班導師在靜靜離家出走死亡事件中沒有過錯，但對學生的思想品德教育、日常行為習慣教育，和學生課間管理方面有一些疏漏。經學校行政辦公會研究決定，取消老師2019年度考核評先評優資格。

因為不服縣教育局的調查結論，父親多次追責，但一直無果。現在，父母表示，他們有三點訴求，一是尊重事實，將事件定性為敲詐勒索和校園欺凌，並要求實施欺凌者向靜靜公開道歉；二是對相關涉事學生、班導師、學校負責人、調查組相關負責人做出相應懲戒處罰，以警示後人，嚴肅整頓校風校紀，杜絕類似事件再次發生；三是對受害方家庭做出相應的經濟賠償。

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