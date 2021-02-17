從小被欺凌18歲「華麗轉身」神級美女　台男不變性盼未來能遇真愛

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-17 13:20

台灣雲林一名男孩從小身材圓滾滾，個性陰柔跟女生走比較近，時常被男同學言語羞辱，長大後向家人出櫃，媽媽情緒崩潰直呼「不想活了！」，但他還是決定勇敢做自己，15歲離鄉背井到台北工作，從18歲開始穿女裝並整形，現年21歲的「她」拿出積蓄隆乳，慢慢朝真正的女生前進，並自信地說，「我很快樂。」

因為父母不能接受出櫃，Bebe（化名）從小小年紀就北上工作，現年才21歲就已經做過髮型師、彩妝師、新娘秘書，目前在酒吧工作，她分享自己在社會打滾初期遇到的酸言酸語，「最多都是出門在路上會嗆我不男不女、男裝還比較好看、人妖」，在學校被霸凌，出社會還要被路人羞辱，滿滿委屈也只能往肚裡吞，她不懂，誠實面對自己、做自己，哪裡有錯？

記者約訪見到本人，難以想像她還是「男兒身」，她笑著說，「我沒變性，目前是靠藥物、醫美來維持外表」，Bebe分享，外貌需要靠大量的金錢花費才能維持，3到5萬跑不掉；為了賺錢、存錢，每天都很忙碌，要去醫美保養、作雷射，傍晚幫客人剪頭髮做造型，晚上還要練舞，凌晨再到酒吧上班。

Bebe說，「剛到台北的時候，很多苦不敢說，在台北唯一的親人只有姊姊，當時剛進美髮業當學徒，身上沒什麼錢，學費都是她默默地幫我繳完，那時候姊姊是上大夜班，下班後會等到我中午起床幫我煮便當，雖然她口說要讓我自立自強，但一直在我背後默默支持著，足足照顧了我2年，後來她嫁回去家鄉，所以我自己在三重租房子，想辦法生存。」

經過親戚朋友與兄弟姊妹多年的開導，Bebe的爸媽總算慢慢接受「她」，現在能自信挺出E乳、秀出美腿回到家鄉，媽媽還笑著說，「如果妳要交男朋友，顏值跟身高都一定要比妳高唷！」

擺脫學生時期被霸凌的玩竟、出社會被眾人指指點點，Bebe充滿自信說，「要鼓勵自己，我這麼做是對的，我並沒有對不起自己，我很快樂」。

是否會變性？Bebe回應，「目前不考慮，因為身邊不少朋友為了愛人，鼓起勇氣去變性，就算外觀已經跟女生沒兩樣，但一樣會被罵人妖，甚至更不被認同，所以有人因為受不了這樣的打擊而輕生，所以我決定暫時維持『第三性』的身分（生殖器為男性），也期盼未來遇到可以接受我的真愛」。

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