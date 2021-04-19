中國擬在北京冬奧期間　開放數字人民幣讓外國遊客試用

撰文： 王忠會 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-19 15:28

博鰲亞洲論壇正在舉行。中國央行副行長李波在論壇上表示，有意在2022年北京冬奧期間，讓外國遊客使用數字人民幣。這將會是中國數字貨幣首次讓國際用户測試。

2021年1月5日，中國上海交通大學醫學院附屬同仁醫院的員工在員工食堂，通過數字人民幣「硬錢包」進行支付。（新華社）

在4月18日博鰲亞洲論壇的數字貨幣論壇上，中國人民銀行副行長李波談到數字人民幣時表示，數字貨幣在試點的測試相當成功，但對於全國推廣，目前還未有具體時間表。

李波表示，在數字人民幣在中國全國範圍內進行推廣之前，要做到以下三步：首先是繼續擴大試點範圍，目前央行正在考慮在更多的場景以及在更多的城市上試用，比如2022年冬奧會，讓國外運動員及旅客使用。

其次是進一步搭建數字人民幣的基礎設施、生態系統，提高安全與可靠性；最後是建設一套相應的法律和監管的框架，監管數字化人民幣。

博鰲亞洲論壇副理事長周小川指出，數字人民幣的起始點，是提高零售系統效率，開展其相關業務。而在這個系統上發展，批發系統、跨境支付操作才具備可能。中國發展數字人民幣的動機，並不是將其用於跨境支付。

李波指出，人民幣國際化是自然趨勢，而推出數字人民幣的目標並不是要取代美元在國際舞台上的主導地位。李波同時指出數字人民幣與目前流行的加密貨幣不同，加密貨幣屬於另類投資，本身不是貨幣。