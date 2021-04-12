美媒：美國衡量中國數字人民幣潛在威脅　憂成顛覆美元開端

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-12 13:15

美國傳媒4月11日引述知情人士透露，拜登（Joe Biden）政府正在加強對中國數字人民幣計劃的審查，一些官員擔心這項舉措可能將成為顛覆美元作為世界主要儲備貨幣長期計劃的開端。

2021年1月5日，中國上海交通大學醫學院附屬同仁醫院的員工在員工食堂，通過數字人民幣「硬錢包」進行支付。（新華社）

據美國彭博社4月11日報道，知情人士説，由於中國的數字貨幣計劃正在蓬勃發展，美國財政部、國務院、五角大樓和國家安全委員會（National Security Council）的官員都在加大努力，以了解中國數字貨幣計劃的潛在影響。

不願透露姓名的知情人士説，美國官員不太擔心當前的全球金融體系結構會立即受到挑戰，但他們渴望了解數字人民幣將如何分配，以及是否能被用來繞過美國的制裁。

據知情人士説，美國官員表示，確信中國的意圖不是利用數字人民幣來逃避美國的制裁。美元目前在跨境交易中的主導地位，使美國財政部有權切斷一家企業甚至一個國家進入全球金融體系的大部分渠道。

中國官員曾表示，數字人民幣的主要目的是取代紙幣和硬幣，減少使用加密貨幣的動機，也是對目前由私營部門營運的電子支付系統的補充，支付寶和微信支付在電子支付系統中佔據主導地位。

中國人民銀行多年來一直致力於數字人民幣的開發，並在2014年成立了一個專家研究團隊。

知情人士説，拜登政府目前並不打算採取任何行動來應對中國數字貨幣的長期威脅。然而，他們表示，中國的數字人民幣計劃為美國政府考慮創建數字美元的努力提供了新的動力。