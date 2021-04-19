英國異端教主自稱「神的化身」　涉騙財騙色兼被控強姦

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-19 19:57

英媒4月19日引述法庭文件稱，當地一名邪教領袖據稱向信徒灌輸教義，讓他們相信自己是神，甘心向他付錢。他現在還被控強姦4名女子。

《泰晤士報》當天引述法庭文件報道，一個印度教異端的教主、65歲被告卡利亞（Rajinder Kalia）在考文垂（Coventry）一間寺廟向信徒灌輸自己是上帝化身的想法，其教會屬尚未被發現的異端。

法律顧問柯比（Clare Kirby）3月向高等法院提訴，指卡利亞過去30年利用自己的權利和影響力對4名女子施加「不當影響」，當中包括一名年僅4歲的女孩。那些不當行為全在名為Baba Balak Nath的廟宇內發生。

圖為印度教信徒2017年10月20日在英國倫敦出席宗教活動，相中人與文中提及的教派無關。（Getty）

教主會向他的追隨者說，出面的世界是邪惡的，應該避之則吉。他會在講道及影片中展示，他坐在「王庭」，而教徒在親吻他的腳。

教徒為表效忠教主，每人會向他支付1.2萬鎊。

這些女子2017年已因此事狀告法庭，不過法院當時以證據不足為由撤回指控。卡利亞返回寺廟後，下令其他教徒向這幾名「叛徒」發動「騷擾襲擊」，包括潑酸和刺破其汽車輪胎。